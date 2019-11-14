بالفيديو.. عبدالمهدي يهاتف المنتخب الوطني في عمان ويتحدث لهم عن الدور الجماعي للفريق بالفوز على إيران

2019/11/14 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اتصالا هاتفيا مع وفد المنتخب الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية وشحذ هممهم للفوز على المنتخب الإيراني خلال مبارياته اليوم على ستاد عمان الدولي.وتشهد الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية العديد من المتنافسين الذين يحاولون الاقتراب بشكل أكبر من حسم التأهل إلى الدور القادم من تصفيات التأهل […]

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