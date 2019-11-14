2019/11/14 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض حظر تجوال شامل في الغراف الى اشعار اخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 14:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض حظر تجوال شامل في الغراف الى اشعار اخر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض حظر تجوال شامل في الغراف الى اشعار اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).