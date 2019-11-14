عبدالمهدي لوفد المنتخب الوطني: كل الشعب العراقي داعم لكم للفوز بمباراة اليوم

2019/11/14 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اتصالا هاتفيا برئيس اتحاد الكرة العراقي عبدالخالق مسعود، وأبلغ تحياته لأعضاء الوفد، متمنيا لهم الفوز في المباراة التي

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