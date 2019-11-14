صحة البصرة تعلن وصول اجهزة حديثة و متطورة الى مستشفيات المحافظة

2019/11/14 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العد نيوز - البصرة

اعلنت دائرة صحة البصرة، عن وصول اجهزة طبية حديثة ذات مناشئ عالمية الى مخازن الدائرة في قسم الصيدلة ضمن الدفعة السابعة التي

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