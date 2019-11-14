عمليات بغداد تنفي استشهاد متظاهرين خلال اليومين الماضيين

2019/11/14 | 14:55

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بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، استشهاد متظاهرين خلال اليومين الماضيي...





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