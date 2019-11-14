سيطرات النجف تلقي القبض على مطلوب لمحافظة بغداد

2019/11/14 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على احد المطلوبين َ وفق المادة ٤ إرهاب لمحافظة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "حسب توجيهات شرطة النجف بتفتيش المركبات والتأكد من هويات الوافدين تمكن قسم السيطرات والطرق الخارجية من القاء القبض على مطلوبا قضائيا وفق المادة اربعة من قانون مكافحة الإرهاب وهو المطلوب اخر الذي تلقي القبض عليه خلال اسبوعين".

وأكدت " تم القاء القبض عليه في سيطرة ام عباسيات وتم تسليمه الى الجهة المختصة ".

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