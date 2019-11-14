تعزيزات عسكرية تصل لقضاء في الناصرية وحظر للتجوال حتى اشعار آخر

2019/11/14 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بفرض حظر للتجوال في قضاء الغراف، بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لشفق نيوز انه تم اعلان حضر للتجوال في قضاء الغراف يبدأ من الساعة الرابعة عصراً وحتى اشعار اخر.

واشار المصدر الى وصول قوات كبيرة قادمة من مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، الى قضاء الغراف الان.

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