الجبهة التركمانية تعبر عن استيائها من قبول المحكمة الاتحادية الطعن بقانون الانتخابات المحلية

2019/11/14 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت الجبهة التركمانية العراقية طعن برلمان اقليم كردستان لمواد في قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، وقبول المحكمة الاتحادية الطعن.

وقال رئيس الجبهة حسن توران، إن هناك مساعٍ لعرقلة اجراء الانتخابات المحلية في كركوك، مشيرا الى ان برلمان الاقليم وبدلا من الطعن بتعديل قانون مجالس المحافظات، كان الاولى به ان يعمل على اجراء الانتخابات المحلية المعطلة في كردستان والتي لم تتم الى الآن.

وتابع توران، ان ابناء كركوك اتفقوا على اجراء الانتخابات المحلية في المحافظة، داعيا اعضاء البرلمان العراقي الى ضرورة العمل على هذا الامر.

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