النزاهة: صدور حكم بالسجن 7 سنوات بحق رئيس مؤسسة الشهداء

2019/11/14 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة، صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدة سبع سنواتٍ بحق رئيس مؤسَّسة الشهداء الحالية.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي، ان محكمة جنايات الكرخ، وبعد إجراء التحقيقات من قبل هيئة النزاهة، أصدرت حكماً حضورياً على رئيس مؤسَّسة الشهداء الحالي، على خلفية عقد لجنة الاستشارات المركزيَّة في المؤسسة، مع شركتين أهليَّتين لاستثمار نصب الشهيد، استناداً إلى أحكام القرار مئة وستين، لسنة الف وتسعمئة وثلاث وثمانين.

وفي السياق ذاته، كشفت الهيئة عن صدور ستين أمر قبض واستقدام، منذ مطلع الشهر الجاري بحق نواب ومسؤولين محليين، عن تهم فساد وهدر في المال العام.

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