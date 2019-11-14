سائرون تطالب البرلمان بتحديد موعد جلسة استجواب عبد المهدي

2019/11/14 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالبت كتلة تحالف سائرون رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وادراجه سريعا على جدول الاعمال .

وقال النائب صباح الساعدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب كتلة سائرون، ان ” التظاهرات الشعبية والاحتجاجات السلمية اثبتت ان الشعب العراقي شعب حي لا يموت مهما حاول الفاسدون قمع ارادته وحريته ، وكبت صوته المطالب بالاصلاح “، مشيرا الى ان “الحكومة تستمر بقمع المتظاهرين وارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها القانون رغم الدعوات الدولية والمحلية لكف عن اساليب القمع المتعددة ومنها ضرب المتظاهرين وقتلهم بشكل مباشر”.

واضاف الساعدي: “قدمنا سابقا طلبا لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهذا الطلب مر الى اللجنة المختصة للبت في شكليته القانونية ودستورية الاجراءات ، حيث ردت اللجنة على رئاسة البرلمان ان طلب الاستجواب استوفى كافة الاجراءات الشكلية والقانونية والموضوعية “.

وطالب رئاسة البرلمان بـ”تحديد موعد الاستجواب بأسرع وقت ممكن باعتبار الموضوع يتعلق بحياة المواطنين العراقيين والمتظاهرين السلميين الذين يجري قمعهم حاليا واختطاف الناشطين منهم واعتقال اخرين”.

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