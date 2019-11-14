هيئة النزاهة: إعادة ملكيَّة قطعة أرض للدولة في كركوك بقيمة 10 مليارات دينار

2019/11/14 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تمكنها من إعادة ملكيَّة قطعة أرض للدولة في كركوك، بقيمة عشرة مليارات دينار.

وقالت الهيئة في بيان، إن ملاكات مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة، تمكَّنت من إعادة ملكية قطعة أرض عائدة لوزارة المالية تمَّ الاستيلاء عليها دون سند قانوني من قبل أحد الأشخاص والذي تم ضبطه خلال العملية، لافتة إلى قيام المتهم باستغلال الأرض كساحة لوقوف السيارات لمصلحته الشخصية.

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