التعليم تعلن تمديد تسجيل الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية

2019/11/14 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد تسجيل الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2019/2020.

وقال بيان للوزارة تلقت "العهد نيوز" نسخة

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