الإعلام الأمني: العثور على أوكار للإرهابيين و عبوات ناسفة في قرية الرمل بكركوك

2019/11/14 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، العثور على سبعة أوكار للإرهابيين، وأربع عبوات ناسفة في كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إن قوة من اللواء الثامن عشر بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، نفذت عمليات تعقب وتفتيش مستمرة في قرية الرمل ضمن قاطع عمليات كركوك، بحثاً عن بقايا ومخلفات عصابات داعش الإرهابية، ما أسفرت عن العثور على أوكار للإرهابيين وعبوات ناسفة محلية الصنع..



واضافت، انه تم تدميرها بالكامل من قبل مفارز الجهد الهندسي.

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