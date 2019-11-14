عمليات بغداد: مندسون يمنعون الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في بناية تجارية بالخلاني

2019/11/14 | 15:26

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بغداد اليوم- بغداد

اتهمت قيادة عميليات بغداد، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، بما وصفتهم بالمندسين بمنعهم جهد الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في بناية تجارية بساحة الخلاني ببغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مندسين بين صفوف المتظاهرين السلميين منعوا جهد الدفاع المدني من إخماد النيران التي اندلعت في إحدى البنايات التجارية ضمن ساحة الخلاني بعد أن اضرمت فيها النار من قبل المندسين بواسطة قناني المولوتوف".

يتبع ...

بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، استشهاد متظاهرين خلال اليومين الماضيين.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "موقف وزارة الصحة والمستلم من قبل قيادتنا لم تؤشر أي حالة استشهاد بين صفو

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس _14 تشرين الثاني 2019)، بان البرد ساهم في قتل 14 عنصراً من داعش شمال شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية قره تبه (110 كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان &quo

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، عن تحرير مختطف والقبض على 3 مطلوبين في المحافظة.





وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناء على معلومات أمنية بوجود حالة اختطاف في مدينة بعقوبة

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