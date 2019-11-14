حكم حضوري بالسجن سبع سنوات بحق رئيسة مؤسسة الشهداء الحالية

2019/11/14 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدةَّ سبع سنواتٍ بحقِّ رئيس مؤسَّسة الشهداء الحالية، استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983.وقالت الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أوضحت أن محكمة […]

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