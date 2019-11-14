2019/11/14 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، لرئيس اتحاد الكرة العراقي عبدالخالق مسعود ان الشاشات الكبيرة نصبت في الشوارع لمتابعة المباراة من قبل العراقيين.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "كل الشعب ينتظر منكم تحقيق نتائج باهرة، وداعمون لكم للفوز وإدخال الفرحة لقلوب جميع العراقيين"، موكداً ان "الشاشات الكبيرة نصبت في الشوارع لمتابعة المباراة من قبل العراقيين".

وبارك عبد المهدي جهود اللاعبين والملاك الفني والاداري، ومؤكدا استمرار الدعم للكرة العراقية لبلوغ مراكز متقدمة في المحافل الدولية.

واضاف البيان ان "عبد المهدي أبلغ تحياته لأعضاء الوفد، متمنيا لهم الفوز في المباراة التي تقام اليوم في العاصمة الاردنية مع المنتخب الايراني ضمن تصفيات كأس العالم ".

وأعرب رئيس اتحاد الكرة عن شكره وأعضاء الوفد للاتصال ولمتابعة رئيس مجلس الوزراء للكرة العراقية، وعن تصميمهم على تحقيق الفوز على المنتخب الايراني وأفضل النتائج في المنافسات الكروية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي لوفد المنتخب الوطني: الشاشات الكبيرة نصبت في الشوارع لمتابعة المباراة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي لوفد المنتخب الوطني: الشاشات الكبيرة نصبت في الشوارع لمتابعة المباراة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).