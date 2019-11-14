بعد توقف دام 30 عاما.. فلندا تعيد تمثيلها الدبلوماسي في العراق

2019/11/14 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الخميس، إعادة تمثيلها الدبلوماسي في العراق بعد توقف دام نحو 30 عاما، من أجل إعادة العلاقات بين البلدين وتعزيز التجارة، والمساعدة في إعادة إعمار العراق.

وقال فيسا هاكينين، السفير الفنلندي الجديد لدى بغداد، قبل يوم من توليه مهامه إن بلاده كانت أنهت "وجودها الدبلوماسي في العراق على خلفية حرب الخليج (1990 - 1991)"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

ومن المقرر أن تفتتح فنلندا سفارتها في بغداد ببعثة رئيسية مكونة من 4 أشخاص، وسيكون مقرها في المبنى الذي يضم السفارة السويدية.

يشار الى انه لم يكن لدى فنلندا دبلوماسيون في بغداد منذ عام 1991 ، ومنذ عام 2016 ، تعاملت فنلندا مع الشؤون الدبلوماسية المتعلقة بالعراق عن طريق سفير في هلنسكي.

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