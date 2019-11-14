بالفيديو: عبر النقال.. عبد المهدي يوجه رسالة للمنتخب العراقي

2019/11/14 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا مع وفد المنتخب العراقي في الاردن قبيل لقائه نظيره الايراني....

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