2019/11/14 | 15:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا مع وفد المنتخب العراقي في الاردن قبيل لقائه نظيره الايراني....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: عبر النقال.. عبد المهدي يوجه رسالة للمنتخب العراقي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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