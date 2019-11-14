قيادة عمليات بغداد: مندسون يمنعون جهد الدفاع المدني من إخماد النيران التي اندلعت في إحدى البنايات التجارية ضمن ساحة الخلاني

2019/11/14 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، أن مندسين منعوا جهد الدفاع المدني من إخماد النيران التي اندلعت في إحدى البنايات التجارية ضمن ساحة الخلاني.

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