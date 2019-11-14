تظاهرات( اسقاط النظام) تقدم أربعة شهداء جدداً قرب جسر السنك

2019/11/14 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – قتل أربعة متظاهرين الخميس في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع تطلقها القوات الأمنية باتجاه المحتجين وينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان استخدامها.وأشارت المصادر أيضاً إلى سقوط 55 جريحاً الخميس قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة التي كانت منطلقاً للاحتجاجات التي بدأت مطلبية في الأول […]

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