الحلبوسي يفتتح اعمال الجلسة 15 لمجلس النواب

2019/11/14 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافتتح رئيس مجلس النواب، محند الحلبوسي، اليوم الخميس، أعمال الجلسة الـ 15 للبرلمان.

وقال مصدر نيابي، إن “رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح اعمال الجلسة الـ 15 للبرلمان، بحضور ٢٣٥ نائباً”.

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