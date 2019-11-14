بالوثيقة.. نائبان يقدمان طلباً للحلبوسي لاستجواب وزير الكهرباء

2019/11/14 | 15:56

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بغداد اليوم- بغداد

قدّم نائبان، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، طلباً لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن استجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب.

يتبع ...

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو برلمان اقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بهجت علي، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، ان زيارة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الى بغداد حددت موقف الإقليم من التظاهرات والتعديلات الدستورية.

وذكر علي في حديث لـ(

بغداد اليوم- بغداد

كشفت السفارة الألمانية، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، تفاصيل جديدة عن لقاء بعثة الاتحاد الأوروبي أمس، برئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "سفراء دول الاتحاد الأوروبي التقوا

بغداد اليوم-بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدةَّ سبع سنواتٍ بحقِّ رئيس مؤسَّسة الشهداء الحالية، استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد

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