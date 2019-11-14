صحة ميسان توضح اسباب استقدام مجموعة من موظفيها ومديرها العام

2019/11/14 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ميسان: الفرات نيوز} اوضحت دائرة صحة ميسان، الخميس ، اسباب امر استقدام محكمة النزاهة بحق مجموعة من منتسبيها ومن ضمنهم مدير عام الدائرة .

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