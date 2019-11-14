القبض على عضو بـ

2019/11/14 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت السلطات الأمنية التركية، إنّها ألقت القبض على عنصر من تنظيم "القاعدة"، مدرج على القائمة "البرتقالية" للإرهابيين المطلوبين، وذلك في مدينة إسطنبول، عندما كان عائداً من سوريا.

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