عمليات بغداد: مندسون يمنعون الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع في بناية تجارية بساحة الخلاني

2019/11/14 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن وجود مندسين بين صفوف المتظاهرين يمنعون الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع في احدى البنايات التجارية في

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