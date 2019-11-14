السفارة الامريكية تعلق على مباراة المنتخب العراقي امام ايران

2019/11/14 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعربت السفارة الامريكية في العراق، اليوم الخميس، عن أملها بفوز المنتخب العراقي في مباراته امام ايران مساء اليوم.

وقالت السفارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تأمل الولايات المتحدة في متابعة مباراة ممتعة مع تحقيق النصر للعراق".

واضافت "كما يقول اسود الرافدين دائماً، سنقاتل من أجل الفوز!، حظاً موفقاً للعراق".

وذيلت السفارة بيانها بهاشتاكات "مانقبل بغير الفوز، العالم يشاهد معكم، الفرحة لكل العراقيين".

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