استمع: تسجيل صوتي نادر للبغدادي بعد أيام من مقتله..مساعده یحاول تهدئته!

2019/11/14 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ما یسمد "المرصد السوري" المعارض ، الخميس، تسجيلا صوتيا نادرا، قال إنه لزعيم جماعة "داعش" الإرهابية أبو بكر البغدادي، يعود إلى الفترة التي سبقت هز...

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