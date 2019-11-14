تعديل مشروع قانون 24 الخاص بتوزيع الاراضي والقروض للمتفرغين الزراعيين

2019/11/14 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، إقرار تعديل مشروع قانون (٢٤) المتعلق بتوزيع الاراضي والقروض للمتفرغين الزراعيين وخريجي الثانويات والمعاهد وكليات الزراعة في بغداد والمحافظات.

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