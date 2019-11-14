منذر خدام - الحلقة الثالثة والعشرون: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

2019/11/14 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الفصل السابع11-قراءة متأنية في ورقة " اللاورقة " لدي مستورا اعدت بعثة ديمستورا ورقة اصطلح على تسميتها " اللاورقة "(ملحق 16) تضمنت جملة من المبادئ العامة للتسوية السياسية في سورية( المبادئ 12)، وهي الوثيقة الإطار التي صارت تتقدم اي بحث في تفاصيل المفاوضات كمحددات لها.ومع أن كثير مما جاء في الوثيقة هو عام إلى درجة لم يكن من المتوقع ان يرفضها أي طرف سوري، مع ذلك في تفاصيلها بقيت موضوعا للمن......

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