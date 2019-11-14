كاظم حبيب - ساحة التحرير: شعارات المنتفضين مهمات وطنية عراقية مباشرة

2019/11/14 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب (1)الهدف المباشر: إسقاط حكومة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة عراقية وطنية مستقلة تمارس عملية تغيير النظام السياسي الطائفي الفاسد والتابع وتوفر أجواء الحياة الديمقراطية لتغيير الدستور وقانون الانتخابات والمفوضيات والأحزاب والحريات والإعلام ...هذا ما تتجنبه القوى الحاكمة الفاسدة والذليلة والتابعة لإيران، هذا ما يتجنبه الفاسقون والفاسدون خشية فقدانهم للسلطة والمال والنفوذ الاجتماعي في البلاد!

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