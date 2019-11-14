موقع 30 عشت - في الذكرى الخامسة والأربعين لاستشهاد الرفيق القائد الشيوعي الماركسي – اللينيني الثوري المغربي عبد اللطيف زروال

2019/11/14 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #موقع_30_عشت "إن الثورة إبداع والشيوعي إنسان مبدع يعمل على ابتكار وسائل العمل، التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المرسومة بأكثر الطرق فائدة و أقلها كلفة و أقصرها زمنا" عبد اللطيف زروالتحل اليوم الذكرى الخامسة و الأربعون لاستشهاد أحد أبرز قادة المنظمة الماركسية – اللينينية المغربية "إلى الأمام"، ففي يوم الخامس من شهر نونبر 1974، تمكنت يد الإجرام الكمبرادوري من القبض على الرفيق القائد عبد اللطيف زروال، عضو الك......

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