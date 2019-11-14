بالفيديو – أحلام تذوب عاطفة أثناء تحدثها عن زوجها… هكذا يتعامل معها

2019/11/14 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام تصريحات جديدة لفتت الأنظار وذلك خلال لقاء أجري معها على هامش تصوير حلقات برنامج المواهب The Voice.

ورداً على سؤال عن الحب الأول قالت إن هذا العنوان يشمل والدها ووالدها وأشقاءها وشقيقاتها.



وأضافت أن زوجها مبارك الهاجري أصبح بعد ذلك الحب الأول لديها وما زال.

وتابعت أنه يقف دائماً إلى جانبها ويمسك بيدها وخصوصاً في حالات ضعفها.



وقالت: “هو الحب اللي ساكن داخل قلبي.



وهو قلبي اللي داخل قلبي”.

وعن أجمل هدية تلقتها من زوجها ذكرت أنهم أولادها الذين تعتبرهم أغلى ما في الحياة وأنهم يتفوقون بذلك على المال والجاه والشهرة.

وتعليقاً على الأغنية العاطفية المفضلة لدى زوجها كشفت أنه يحب كل أغنياتها ويعتبر أغنية “والله أحتاجك أنا” مخصصة له وأنه يهديها إياها دائماً.

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