تعرف على تشكيلة منتخب العراق لمواجهة ايران

2019/11/14 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اختار مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم كاتانيتش، اليوم الخميس، تشكيلة المنتخب الاساسية التي ستخوض المباراة امام الفريق الايراني ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

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