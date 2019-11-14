المتحدث الحكومي: مسودة موازنة 2020 تضمنت الكثير من الفقرات استجابة لمطالب المتظاهرين

2019/11/14 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، عن تضمين مسودة موازنة الفين وعشرين الكثير من الفقرات استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال الحديثي في تصريح، إن الحكومة أعادت خمسة وأربعين ألفاً في وزارتي الدفاع والداخلية المفسوخة عقودهم، مع تأمين تخصيصات مالية لهم، مبينا أن لدى الحكومة احتياط طوارئ انفق منه في الموازنة الحالية ترليوني دينار على الدرجات الوظيفية الخاصة لحملة الشهادات العليا للمهندسين، فضلا عن المنح التي ستقدم لثلاثة اشهر للعاطلين عن العمل والبالغ عددهم ثلاثمئة الف عاطل، وأن العاطلين سوف يتلقون منح شهرية لثلاثة اشهر لتأهيلهم تمهيدا لدخولهم في السوق من خلال دعم ومساعدات وتسهيلات وقروض وفتح قطع اراضٍ لإنشاء ورش ومشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة.

وأضاف، أن موازنة العام المقبل تتضمن تحويل جميع المحاضرين الى عقود وعددهم يقدر بعشرات الآلاف، كما تتضمن فقرات أخرى استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين.

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