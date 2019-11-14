أسباب قتل بن لادن والبغدادي من لسان بشار الاسد

2019/11/14 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

علق الرئيس السوري، بشار الاسد، على مقتل مؤسس الخوذ البيضاء، جيمس لو ميسورييه، في إسطنبول قبل أيام كما شرح أسباب قتل أبوبكر البغدادي

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