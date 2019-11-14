2019/11/14 | 16:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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حملت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المسؤولية عن الواقع المرعب الذي يعيشه شعب البحرين وتجاهل مطالبه ونداءاته والتغاضي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوفاق: نظام البحرين يستهدف العلماء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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