English | كوردى

الوفاق: نظام البحرين يستهدف العلماء


الوفاق: نظام البحرين يستهدف العلماء
2019/11/14 | 16:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

حملت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المسؤولية عن الواقع المرعب الذي يعيشه شعب البحرين وتجاهل مطالبه ونداءاته والتغاضي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوفاق: نظام البحرين يستهدف العلماء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوفاق: نظام البحرين يستهدف العلماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).

كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا