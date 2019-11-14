الوفاق: نظام البحرين يستهدف العلماء

2019/11/14 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حملت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المسؤولية عن الواقع المرعب الذي يعيشه شعب البحرين وتجاهل مطالبه ونداءاته والتغاضي

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