الداخلية توضح حقيقة محاولتها فض اعتصامات التحرير وتؤكد: هناك من يحاولون حرف التظاهرات

2019/11/14 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، الخميس 14 تشرين الثاني 2019، محاولة اقتحام القوات الامنية لساحة التحرير وفض الاعتصامات فيها من جهة ساحة الخلاني صباح اليوم.

وقال المحنا في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "القوات الامنية من غير الممكن ان تدخل الى ساحة التظاهر (التحرير) وسط بغداد تحت اي ظرف كان"، مبينا أن "القوات لا تزال ملتزمة في حماية المتظاهرين، وقيادة وزارة الداخلية تؤيد التظاهرات السلمية".

وأضاف، أن "اعتراض الوزارة كان على تصرفات بعض المندسين الذين يحاولون حرف التظاهرات من خلال بعض التصرفات المسيئة"، مشيراً الى أن "تلك التصرفات تمثلت في حرق المباني والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، بالاضافة الى التعدي الى رجال الامن".

وكانت قيادة عمليات بغداد نفت، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، استشهاد متظاهرين خلال اليومين الماضيين.

وفي وقت سابق، من اليوم، نقلت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر لها في الشرطة العراقية، أن قوات الأمن قتلت اثنين من المحتجين وأصابت 35 آخرين بجروح في بغداد يوم الخميس في حين يواصل آلاف العراقيين موجة احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقالت المصادر لـ"رويترز"، إن "أحد المحتجين توفي في الحال إثر اصطدام عبوة غاز مسيل للدموع برأسه وإن الآخر توفي في المستشفى متأثرا بجروح من قنبلة صوت أطلقتها قوات الأمن".

وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية، قالت الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، إن عدد الشهداء ارتفع الى 319 شهيداً بعد التظاهرات التي حدثت مؤخراً في العراق.

بغداد اليوم- بغداد

اتهمت قيادة عمليات بغداد، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، بما وصفتهم بالمندسين بمنعهم جهد الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في بناية تجارية بساحة الخلاني ببغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مندسين بين ص

بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، استشهاد متظاهرين خلال اليومين الماضيين.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "موقف وزارة الصحة والمستلم من قبل قيادتنا لم تؤشر أي حالة استشهاد بين صفو

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس _14 تشرين الثاني 2019)، بان البرد ساهم في قتل 14 عنصراً من داعش شمال شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية قره تبه (110 كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان &quo

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