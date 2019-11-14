رد فعل غير متوقع من ستيرلينج تجاه ساوثجيت بعد استبعاده

2019/11/14 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} في رد فعل غير متوقع على الإطلاق، بدى الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لاعب نادي مانشستر سيتي، ليس غاضباً من قرار مدربه جاريث ساوثجيت.

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