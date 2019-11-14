الليرة التركية تنخفض بعد اجتماع ترمب واردوغان

2019/11/14 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت الليرة التركية، بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لعدم تخلي أنقرة عن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية.

وجرى تداول العملة التركية ، عند خمس ليرات وسبعة وسبعين قرشا للدولار، متراجعة بذلك بنسبة خمسة اعشار من المئة بالمئة، عن مستوى الإغلاق البالغ خمس ليرات واربعة وسبعين قرشا للدولار.

وتراجعت العملة التركية هذا العام ، بنسبة ثمانية بالمئة، لأسباب من أهمها المخاوف المتعلقة بتدهور العلاقات مع واشنطن.

هذا وتعرضت الليرة لضغط في وقت سابق من العام، مع مواجهة أنقرة عقوبات أمريكية بسبب شرائها منظومة اسلحة من روسيا.

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