2019/11/14 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداختار مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم كاتانيتش، الخميس، تشكيلة المنتخب الوطني الاساسية التي ستخوض المباراة امام المنتخب الايراني ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة: تعرف على تشكيلة منتخب العراق لمواجهة ايران) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة: تعرف على تشكيلة منتخب العراق لمواجهة ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).