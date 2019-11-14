2019/11/14 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي على مباراة كرة القدم المرتقبة اليوم الخميس بين المنتخبين الايراني والعراقي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الايرانية تعلق على مباراة ايران والعراق اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الايرانية تعلق على مباراة ايران والعراق اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).