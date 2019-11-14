السفير الأميركي لدى بغداد يرتدي الملابس الرياضية ويعلق على مباراة العراق وإيران: ما نقبل بغير الفوز

2019/11/14 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق عبر السفير الأمريكي ماثيو تويلر، الخميس، عن أمله بفوز المنتخب العراقي أمام نظيره الإيراني في لقاء اليوم.وقال تويلر في بيان عبر صفحة السفارة الامريكية على فيس بوك، إن “الولايات المتحدة تأمل في متابعة مباراة ممتعة مع تحقيق النصر للعراق، وكما يقول اسود الرافدين دائماً، سنقاتل من أجل الفوز”.وتابع البيان قائلاً: “حظاً […]

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