2019/11/14 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مقرب من نادي الشرطة الرياضي، اليوم الخميس، بأن النادي يبحث عن لاعب بديل لمحترفه جونيور مابوكو.

وقال المصدر لشفق نيوز ان الهيئة الإدارية لنادي الشرطة والكادر التدريبي يقرران البحث عن بديل للاعب المحترف جونيور مابوكو، بعد رفض عائلة اللعب بقاءه في العراق، بسبب الأوضاع التي تجتاح البلاد حالياً من احتجاجات شعبية وأوضاع أمنية متوترة.

يشار الى ان اتحاد الكرة العراقي قرر في وقت سابق ايقاف منافسات الدوري الممتاز، بسبب الاوضاع الحالية في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة لاعب محترف بناد عراقي ترفض بقاءه وتطالبه المغادرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلة لاعب محترف بناد عراقي ترفض بقاءه وتطالبه المغادرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).