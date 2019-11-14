2019/11/14 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق عبرت #السفارة_الأمريكية في #بغداد، عن دعمها للمنتخب العراقي، الذي يخوض، اليوم الخميس، مباراة قوية أمام نظيره الإيراني، في العاصمة الأردنية #عمان.ونشرت صفحة السفارة الأمريكية على تويتر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الأمريكي مرتدياً قميص المنتخب العراقي: سنقاتل من أجل الفوز) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الأمريكي مرتدياً قميص المنتخب العراقي: سنقاتل من أجل الفوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).