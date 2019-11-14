2019/11/14 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "واضحة" قيادية داعشية: أبنائى الـ 7 ماتوا فى المعارك وزوجى محكوم عليه بالإعدام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 16:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("واضحة" قيادية داعشية: أبنائى الـ 7 ماتوا فى المعارك وزوجى محكوم عليه بالإعدام) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("واضحة" قيادية داعشية: أبنائى الـ 7 ماتوا فى المعارك وزوجى محكوم عليه بالإعدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).