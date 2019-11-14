رئيس الوزراء يصدر بياناً بشأن تزايد حالات الخطف

2019/11/14 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بشأن ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي الى احدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية او مزيفة.

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