2019/11/14 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي: دوائرنا الأمنية والقضائية المختصة باشرت بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 16:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: دوائرنا الأمنية والقضائية المختصة باشرت بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: دوائرنا الأمنية والقضائية المختصة باشرت بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).