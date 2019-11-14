هونك كونك يقدم خدمة للعراق وايران بالتعادل مع البحرين

2019/11/14 | 16:58

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

هاتف رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، رئيس الاتحاد العراقي، عبد الخالق زيدان، قبيل مباراة المنتخب العراقي ضد إيران، في الأردن.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، شريطا مصور، يظهر فيه عبد المه

بغداد اليوم/ متابعة

مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني المقبل، أعد المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، قائمة تضم خمسة لاعبين، يرغب في ضمهم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وقال موقع "سوكر لادوما" الجنوب إفريقية إن "

بغداد اليوم- بغداد

تشهد الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية العديد من المتنافسين الذين يحاولون الاقتراب بشكل أكبر من حسم التأهل إلى الدور القادم من تصفيات التأهل لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

ومع وصول الدور الثاني من التصفيا

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