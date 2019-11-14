2019/11/14 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية تقلب الطاولة على اوزباكستان وتنتزع منها صدارة المجموعة بالتصفيات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 16:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تقلب الطاولة على اوزباكستان وتنتزع منها صدارة المجموعة بالتصفيات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تقلب الطاولة على اوزباكستان وتنتزع منها صدارة المجموعة بالتصفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).