2019/11/14 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر صورة له بقميص المنتخب العراقي قبيل المباراة المرتقبة مع إيران.

وقال تولر إن الولايات المتحدة تتمنى النصر لأسود الرافدين، وذيل حديثه بهاشتاغ #ما_نقبل_بغير_الفوز

وأضاف: "كما يقول أسود الرافدين دائما..



سنقاتل من أجل الفوز، بالتوفيق للعراق".

وتتجه الأنظار الخميس إلى المباراة المرتقبة بين العراق وإيران في الأردن في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم.

وتأتي المباراة في خضم احتجاجات واسعة تشهدها بغداد ومناطق الجنوب العراقي مطالبة بـ "إسقاط النظام"، ويحمّل فيها المتظاهرون إيران مسؤولية كبيرة عما آلت إليه أوضاع بلادهم، نظرا لنفوذها الكبير منذ 16 عاما.

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